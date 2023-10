Sicilia sotto shock per la morte del piccolo Leonida, lutto cittadino a Petralia Soprana

Proseguono le indagini sulla morte del bambino, di appena 3 anni. Lutto cittadino per i funerali a Gangi e a Petralia Soprana.

A Petralia Soprana e Gangi, nel Palermitano, è il giorno del dolore e del lutto cittadino per i funerali del piccolo Leonida Francesco Gullo, di quasi 4 anni, morto pochi giorni fa nelle case rurali di contrada Sgadari, nei pressi di una masseria.

Ancora da chiarire le circostanze del decesso. Sono in corso le indagini e la dinamica di quanto accaduto è attualmente al vaglio della Procura.

La cerimonia funebre per il piccolo Leonida si svolgerà nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre, nella Chiesa Madre di Gangi, a partire dalle ore 15.30. Dopo si procederà alla tumulazione. In occasione dei funerali, il sindaco di Petralia Soprana ha proclamato il lutto cittadino. Questo il messaggio di cordoglio scritto poco dopo la diffusione della notizia della tragedia:

“Tutta l’Amministrazione Comunale si unisce al dolore della famiglia Gullo – Butean per la scomparsa del piccolo Leonida Francesco, di quattro anni. Il sindaco, la giunta e l’intero Consiglio Comunale esprimono la propria vicinanza per il grave lutto alla famiglia della vicina Gangi che lavora nel nostro Comune ed in particolare ai genitori Valerio e Ana Maria straziati dal dolore. Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”.

Anche a Gangi sarà lutto cittadino in occasione dei funerali. Questa la nota dell’Amministrazione: “Si svolgeranno oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa madre di Gangi, i funerali del piccolo Leonida Francesco Gullo di 3 anni. Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ha proclamato il lutto cittadino”.

“Una tragedia – dice – che ha suscitato nella comunità profondo sgomento, per ribadire la particolare vicinanza alla famiglia, colpita da una così drammatica perdita, abbiamo voluto proclamare il lutto cittadino, il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità per il tragico evento. Le bandiere saranno per tutta la giornata a mezz’asta, sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche, gli esercizi commerciali rimarranno chiusi e abbasseranno le serrande durante la cerimonia funebre, che avrà luogo nella Chiesa Madre”.

Le indagini sulla morte

Sul decesso improvviso e tragico del piccolo Leonida Francesco Gullo sono ancora in corso le indagini. La prima ipotesi è che sia stata una fuga di gas a uccidere il piccolo: gli interventi dell’elisoccorso e degli operatori del 118 per rianimare il bambino, purtroppo, si sono rivelati inutili. La vittima sarebbe deceduta durante il trasferimento in ospedale.

Nonostante la pista della fuga di gas rimanga privilegiata, sono ancora in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Termini Imerese.

Immagine di repertorio da Pixabay