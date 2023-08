Lutto nella Protezione civile siciliana: morto Rocco Raiti, un “uomo appassionato dell’Etna”

Il ricordo del 68enne da parte dei colleghi del Dipartimento regionale della Protezione civile.

Lutto nel Dipartimento Regionale della Protezione civile siciliane: è morto l’ex Commissario Superiore Comandante del Soccorso montano Rocco Raiti.

Aveva 68 anni e lascia la moglie e tre figli.

Lutto nella Protezione civile, morto Rocco Raiti

Il ricordo del 68enne, da qualche tempo in pensione, è racchiuso all’interno di un post di cordoglio condiviso dai colleghi della Protezione civile anche sui canali social.

“Lutto nel mondo del sistema di protezione civile siciliana: è morto Rocco Raiti, aveva 68 anni, lascia la moglie e tre figli. Rocco Raiti era un ex Commissario Superiore Comandante del Soccorso montano del Corpo Forestale della Regione Siciliana in pensione. Nella sua carriera ha partecipato a numerose emergenze di pc nazionali, a fianco di funzionari e volontari”, si legge in un post.

“I colleghi lo ricordano per essere stato un ‘Appassionato uomo dell’Etna’, che conosceva e amava benissimo. Oggi era una stimata guida ambientale”.

Il Dirigente Generale Salvo Cocina, a nome dei volontari e dei funzionari del Dipartimento Regione di Protezione civile della Sicilia, ha espresso alla famiglia le più sentite condoglianze per la terribile perdita. I funerali del 68enne si svolgeranno venerdì prossimo, 11 agosto 2023, alle 10.30 nella Chiesa Madre di Linguaglossa.

Foto presa da Instagram – @drpcsicilia