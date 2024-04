lvs group, dalla gestione dei rifiuti alla logistica

Esperienza e capacità ultra trentennale nel settore della gestione dei rifiuti riciclabili, raccolti in maniera differenziata

Nella Lvs Group si racchiude l’evoluzione della storica “La Vetro Sud” nata nel 1989 che ne detiene, per il tramite dei soci, il capitale in termini di esperienze e capacità ultra trentennale nel settore della gestione dei rifiuti riciclabili, raccolti in maniera differenziata. Un team di professionisti qualificati, formati direttamente in azienda, che hanno un unico obbiettivo: tutelare l’ambiente!

Rekogest

Nello storico sito di Contrada Canne Masche a Termini Imerese (PA) la Rekogest si occupa delle attività di recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali.

Nello stabilimento, attraverso attività di selezione e grazie ad un impianto all’avanguardia, l’azienda produce dei rifiuti da destinare al riciclo, oltre ad essere un punto di transito della gestione logistica dei rifiuti Raee (vale a dire rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti dal Comune di Palermo e provincia. Nel sito di Contrada Notarbartolo a Termini Imerese (PA) è installato l’impianto per la produzione di combustibile solido secondario, destinato a cementerie estere, che permette di trattare gli scarti degli impianti del gruppo oltre che eventualmente di soggetti terzi compreso TMB (trattamento meccanico biologico).

In questo modo, quindi, si risolve la problematica dei conferimenti in discarica così da evitare la saturazione. Alimentando così i cementifici, si determinano ritorni per la salvaguardia ambientale immediata. Si consideri, infatti, che il CSS (combustibile solido secondario) risulta di gran lunga migliore rispetto al pet-coke normalmente utilizzato. I due impianti limitano al massimo l’utilizzo delle discariche nel pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti.

Ecorek

lI sito produttivo di Ecorek a Campofelice di Roccella (PA) permette la separazione dei materiali riciclabili della frazione secca indifferenziata derivante dal flusso del solo rifiuto urbano residuale, ovvero quella frazione di rifiuti prodotta dai comuni che effettuano il servizio di raccolta differenziata porta porta e che hanno un’ottima raccolta dell’umido integrata con una raccolta dei materiali assorbenti.

Tale frazione residuale, una volta lavorata, riduce in maniera consistente la qualità di materiali destinati alle discariche e produce flussi di materiali riciclabili oltreché materiali utili alla produzione di CSS.

Il nuovo sito produttivo di Ecorek a Termini Imerese (PA) presenta un impianto innovativo per la selezione automatica degli imballaggi in plastica con una capacità di 100.000 tonnellate all’anno. L’impianto si presenta come uno dei più compatti in rapporto ai 23 prodotti selezionati e controllati da un’unica cabina da 500 m².

Rekoplastik

Nel sito di Caltagirone (CT) si provvede ad effettuare riciclo di plastiche difficili LDPE passando dal lavaggio, densificazione, triturazione della materia prima seconda. Ad oggi il prodotto trova mercato nella produzione di cassette per la frutta e altri manufatti composti da plastica riciclata.

A Catania nella zona industriale si effettuerà invece il riciclo dei contenitori per liquidi in prevalenza PET, al fine di ottenere una materia prima seconda chiamata flakes. Dal suo riciclo si otterranno tessuti come il pile, interni ed accessori per auto, contenitori e fibre per imbottiture.

Rekologistika

L’azienda effettua l’attività di trasporto per vari clienti sia pubblici che privati. Grazie all’ampio parco mezzi l’azienda è in grado di soddisfare tutte le esigenze: dai servizi da effettuare nei centri abitati con mezzi piccoli fino al trasporto di grandi quantità di merce con l’autoarticolato, senza dimenticare il prelevamento di rifiuti dal suolo tramite i mezzi di caricamento.

Il trasporto dei rifiuti è autorizzato all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le categorie 1 – 4 – 5. Grazie alla moderna flotta Euro 6 a disposizione e alla professionalità dei suoi autisti, il gruppo è in grado di garantire una mobilità ecosostenibile, in cui le emissioni di CO2 sono sensibilmente ridotte.