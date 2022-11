Made in Italy, Urso “Riportare imprese al centro per creare ricchezza e lavoro”

"Occorre guardare al futuro conseguendo una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale", ha detto il ministro

“Occorre guardare al futuro conseguendo una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale: per fare questo è necessario riportare al centro le imprese come fulcro da cui partire per creare ricchezza e offrire lavoro“. Ad affermarlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel messaggio inviato al gruppo Sapio in occasione della cerimonia per l’anniversario dei 100 anni, celebrato oggi a Roma con un annullo filatelico.

“Questa è la mission racchiusa nel nome del mio ministero delle Imprese e del Made in Italy, – ha sottolineato Urso – una mission perfettamente in linea con la vostra filosofia e racchiusa in una frase riportata nel bilancio sociale di Sapio ‘vogliamo essere la migliore azienda da cui comprare, sulla quale investire e per la quale lavorare’. Vi auguro buon lavoro certo che grazie alla passione, competenza e risorse nei prossimi decenni vi confermerete capaci di portare nel mondo ancora l’eccellenza italiana”.