Mafia: 68 anni fa omicidio Carnevale, Cgil Palermo “Esempio resistenza siciliani onesti”

Fondatore e segretario della Camera del lavoro di Sciara ucciso da Cosa nostra il 16 maggio 1955

Sarà ricordato oggi a Sciara nel 68esimo anniversario del suo omicidio Salvatore Carnevale, socialista, sindacalista della Cgil, fondatore e segretario della Camera del lavoro di Sciara ucciso da Cosa nostra il 16 maggio 1955. Alle 10 sarà deposta una corona di fiori al monumento a lui intitolato, mentre alle 10.45 nella Chiesa di Sant’Anna si terrà un dibattito dal titolo ‘La mafia ieri e oggi’.

“Ricordare oggi Salvatore Carnevale e mamma Francesca significa fare memoria di una delle pagine più belle ed eroiche della resistenza alla mafia del movimento sindacale e dei siciliani onesti – dicono la segretaria Cgil Palermo, Laura Di Martino, e Dino Paternostro, responsabile dipartimento Archivio e memoria storica Cgil Palermo -. Salvatore Carnevale e sua mamma, Francesca Serio, ancora oggi ci insegnano a non chinare la testa davanti ai prepotenti e ai criminali, a lottare con determinazione per rendere più umane le condizioni di vita e di lavoro, per l’affermazione dei diritti, del salario contrattuale e della sicurezza sui posti di lavoro”.