Capitaneria di Porto in lutto, malore fatale alla guida: morto Giacomo Cirillo

Lutto per la Capitaneria di Porto di Messina: è morto il Capitano di Vascello Giacomo Cirillo, insediatosi al comando della Capitaneria messinese nel novembre 2022.

Aveva 55 anni e a stroncarlo è stato un malore fatale.

Malore alla guida, morto il capitano Giacomo Cirillo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava alla guida della sua auto durante un soggiorno a La Spezia (Liguria).

Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorsi, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. L’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio” di Messina è tra i tanti a esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del Capitano di Vascello: “L’ITTL Caio Duilio, in tutte le sue componenti, esprime immenso cordoglio per la prematura scomparsa del CV (CP) Giacomo Cirillo, Comandante della Capitaneria di Porto di Messina e membro del CTS dell’istituto”, si legge in un post su Facebook.

Il bodybuilder morto a Cefalù

Un altro caso di malore fatale ha sconvolto la Sicilia nelle scorse ore. La vittima è Andrea Tedeschi, famoso bodybuilder e personal trainer. L’uomo, originario di Trieste ma da anni residente in Sicilia, è deceduto dopo essere stato colto da un malessere improvviso mentre passeggiava sul lungomare di Cefalù.

