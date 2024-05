Il malore improvviso e l’incidente: con l’auto sfonda la vetrina di un negozio a Marsala

Momenti di paura nel centro urbano marsalese: sul posto 118 e forze dell'ordine per la ricostruzione dei fatti.

Ha un malore e rimane coinvolto in un brutto incidente: è accaduto in corso Calatafimi a Marsala, in provincia di Trapani.

L’uomo è rimasto ferito, fortunatamente – pare – in modo non grave.

Il malore e l’incidente, paura a Marsala

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano – alla guida di una Autobianchi Y10 bianca – sarebbe stato colto da un malore improvviso nel centro urbano marsalese e, dopo aver perso il controllo dell’auto, sarebbe finito contro la vetrina di un negozio.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, gli agenti di polizia municipale e gli operatori del 118. Questi ultimi hanno medicato il malcapitato conducente, che ha rilasciato delle dichiarazioni per aiutare gli inquirenti a ricostruire la dinamica del sinistro.

La tragedia sulla Statale 113

Un altro incidente mortale si è registrato nelle scorse ore sulla Strada Statale 113 tra i comuni di Patti e Tindari, in provincia di Messina. In seguito allo schianto tra un’auto e una moto, un centauro 34enne ha perso la vita. Il veicolo del malcapitato sarebbe stato centrato in pieno dalla vettura: per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica esatta della tragedia.

Sul luogo dell’impatto è giunto il magistrato di turno nominato dal Tribunale di Patti per determinare la dinamica del sinistro e ricostruire l’accaduto.

