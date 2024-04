Maltempo, allerta gialla in Sicilia: nevicate fino a bassa quota sull’Etna

In serata è previsto un leggero miglioramento

Per la Sicilia quella di venerdì 19 aprile è una giornata all’insegna del maltempo. A Palermo, Catania e Messina è stata diramata l’allerta gialla, ma si prevede che in serata ci sia un lieve miglioramento. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Sul litorale meridionale i cieli sono molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Maltempo, sull’Etna nevi fino a bassa quota

Le precipitazioni e il repentino abbassamento delle temperature hanno portato altra neve sull’Etna: i fiocchi hanno imbiancato le aree a quote anche inferiori rispetto ai giorni precedenti. Il vulcano attivo più alto d’Europa, che da poco ha cessato la sua attività, si mostra ora ammantato da uno spesso strato nevoso, mentre nella notte la temperatura è scesa fino a zero gradi (stazione meteo Etna Nord). Questo fenomeno rappresenta un brusco cambio di marcia prima dell’arrivo della stagione calda.

Maltempo, a Messina rinviata l’inaugurazione delle prime due paline smart

A causa delle avverse condizioni metereologiche, l’inaugurazione delle prime due paline smart di Atm Spa in programma oggi pomeriggio è stata annullata e rinviata a martedì 23 aprile, alle ore 19, davanti al Rettorato di Messina. A seguire sarà presentata alla città anche la palina smart di piazza Municipio.

All’evento parteciperanno il sindaco Federico Basile, il vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, il presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna e il direttore generale dell’Azienda Trasporti di Messina Claudio Iozzi.

