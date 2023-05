Maltempo a Catania, annullato il Lungomare Fest di domenica 21 maggio

Cancellato l'appuntamento di domenica 21 maggio con il Lungomare Fest a causa del peggioramento delle condizioni meteo.

Salta l’appuntamento del Lungomare Fest a Catania, in programma per domenica prossima, a causa del maltempo atteso in città. A renderlo noto è stato il Comune etneo, attraverso un comunicato apparso in giornata sul proprio sito web.

“A causa delle previste condizioni meteo avverse, l’edizione del Lungomare Fest fissata per domenica prossima, 21 maggio, è stata annullata“, si legge nella nota del Comune di Catania.

“Resta confermato, invece, l’appuntamento precedentemente stabilito per domenica 4 giugno“, si legge ancora nell’avviso diffuso dal Comune.

Meteo Catania, che tempo farà domenica

In base alle previsioni meteo, su Catania e provincia per la giornata di domenica 21 maggio sono attese delle perturbazioni che porteranno pioggia e vento forte.

Le prime avvisaglie si noteranno già nelle 24 ore precedenti. La situazione di maltempo sarà connessa al passaggio del ciclone tunisino che toccherà la Sicilia per poi spostarsi verso la Sardegna e la parte Nord-Occidentale dello Stivale.