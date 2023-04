Discarica “distrutta” dal maltempo, oltre 200mila euro dalla Regione

La Giunta approva la richiesta del Comune di Scicli per interventi urgenti destinati alla discarica di contrada San Biagio.

Stanziati dalla Regione Siciliana 200mila euro come fondi per mettere in sicurezza la discarica di contrada San Biagio a Scicli, nel Ragusano.

Si tratta di una struttura gravemente danneggiata dalle forti piogge e dal vento che si sono abbattuti nella zona nei giorni 9 e 10 febbraio scorsi. Nelle scorse ore è stato dato anche il via libera per la proposta dello stato di calamità naturale nel Siracusano, sempre per i danni causati dal maltempo di febbraio 2023 (in particolare all’agricoltura).

Fondi per la discarica di contrada San Biagio a Scicli

La giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale per l’Energia e i servizi di pubblica utilità, ha accolto la richiesta del Comune di Scicli, privo delle risorse necessarie per procedere a un intervento urgente di eliminazione del percolato.

L’eccezionale ondata di maltempo, infatti, aveva purtroppo lacerato gran parte della copertura provvisoria della discarica, causando infiltrazione delle acque piovane con conseguente formazione di percolato. L’intervento di somma urgenza consentirà di tutelare la salute pubblica e ambientale.