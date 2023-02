Maltempo in Sicilia orientale: abbondanti nevicate su Etna e Nebrodi FOTO E VIDEO

La forte perturbazione che sta interessando la parte orientale dell'Isola sta portando i fiocchi anche a quote basse. Foto e video dal web.

Sicilia nella morsa della neve. Le temperature in picchiata di questi giorni e la forte perturbazione che sta interessando la parte orientale dell’Isola, stanno portando i fiocchi anche a quote basse. Le nevicate sono copiose, in particolare sull’Etna, come mostrano le foto pubblicate da Etna Chalet

Neve abbondante anche sui Nebrodi come evidente nel video di Filippo Landro pubblicato su Meteo Milazzo e dintorni di Giuseppe Visalli.