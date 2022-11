Nubifragio alle isole Eolie, Gullo: “Danni causati da detriti, serve intervento programmatico”

Il primo cittadino di Lipari e commissario per l'emergenza di Stromboli afferma: "Serve sollecitazione per mitigare fenomeno".

“Stamattina è tornato a piovere ma in questo momento c’è il sole. L’allarme è rientrato. Già ieri pomeriggio abbiamo cominciato a togliere i detriti da via Roma, qui a Lipari, e la situazione si sta normalizzando. Lo stesso sta avvenendo a Stromboli“.

Lo dichiara all’AdnKronos è Riccardo Gullo, sindaco di Lipari, dopo il forte nubifragio che si è abbattuto nella giornata di domenica sulle Eolie.

Ancora danni a causa del maltempo

L’acqua piovana ha letteralmente trasformato via Roma in un grande fiume, causando diversi problemi. Protagonista, nelle scorse ore, anche una violenta grandinata durata pochi minuti. Gli stessi problemi si sono verificati a Stromboli, con numerosi detriti che sono scesi a valle.

“I danni principali sono causati dai detriti che dobbiamo rimuovere ogni volta. Sappiamo che dovremo farlo tutto inverno: accadrà ogni volta che c’è la pioggia. Parliamo di via Roma, una strada costruita a valle di un torrente: è un problema storico. Speriamo che si possa arrivare a un intervento programmatico e lo stesso vale per Stromboli”, ha aggiunto Gullo.

Stamattina il sindaco, in qualità di commissario per l’emergenza a Stromboli, invierà una formale richiesta alla Protezione civile: “Alla luce di quanto accaduto ieri solleciterò una decisione sul programma di interventi che ho già inviato nelle scorse settimane e che prevede una serie di interventi, in particolare quelli sui torrenti, per mitigare il fenomeno”.