Maltempo in Sicilia: domani allerta meteo gialla

Torna il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per il settore nordorientale dell’isola. Dalle 16 di oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani, giovedì 9 maggio, è valido il bollettino. Prevista una persistenza di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Maltempo in Sicilia, le previsioni delle prossime ore

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nordorientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Saranno invece isolate sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli. I venti, saranno localmente e momentaneamente forti dai quadranti settentrionali sui settori occidentali. Infine sarà molto mosso lo Stretto di Sicilia al largo.