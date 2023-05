Maltempo in Sicilia con pioggia, forte vento e mareggiate: disagi in tutta l’Isola

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco, allertati e impegnati senza sosta

Auto con conducente intrappolata tra i fili dell’alta tensione di un palo caduto a Ragusa, lamiera volante staccatasi da un ponteggio che per poco non causa danni gravi ad un giovane pedone a Caltanissetta, cantiere devastato a Vulcano oltre a una serie di alberi caduti, frane, mareggiate e cartelloni pubblicitari divelti in tanti comuni, grandi e piccoli della Sicilia. Basta questo per far comprendere quanti e quali pericoli stanno correndo, in queste ore di forte maltempo le persone, con i vigili del fuoco allertati e chiamati ad intervenire senza sosta.

Situazione pesante nella Provincia etnea

Emergenza maltempo anche nel Catanese. Il Comando Provinciale vigili del fuoco che informa che sono stati 41 gli interventi di soccorso conclusi in tutto il territorio della provincia etnea dalla mezzanotte scorsa. Interventi riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni d’acqua. Nello specifico 19 gli interventi di soccorso in corso, di cui 11 di dissesti statici nei comuni di Mascalucia, Paternò, Biancavilla, Adrano, tra Palagonia e Grammichele e Catania. Otto invece gli interventi ancora da ‘espletare’.

Continua l’allerta meteo

Ieri il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi l’allerta meteo per la “persistenza di venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti sud-orientali. Mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.