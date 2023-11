Maltratta la moglie per anni: figlio fa ritrovare pistola alla polizia

L'uomo dal 2020 maltrattava e picchiava la moglie: il figlio ha avvisato la polizia e ha fatto ritrovare agli agenti la pistola

Da quell’abitazione di Montecatini Terme (Pistoia) provenivano accese discussioni. Così un vicino di casa ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti e hanno arrestato un 51enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione. La moglie dell’arrestato, una 38enne, avrebbe raccontato delle azioni violente del marito fin dal 2020 anche alla presenza dei tre figli minori. Uno di questi ha avvertito i militari che il padre era in possesso di una pistola. L’uomo, adesso, si trova in carcere.

