Maltrattamenti e aggressioni ai genitori per avere i soldi della droga: scatta provvedimento

Una triste storia di violenza da Marsala: ecco cosa hanno scoperto i carabinieri dopo le indagini.

I carabinieri della stazione di Marsala, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alle persone offese nei confronti di un marsalese di 45 anni: è accusato di maltrattamenti ai danni dei genitori anziani.

A emettere il provvedimento è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala.

Marsala, caso di maltrattamenti a genitori anziani

L’odierno provvedimento scaturisce dall’attività investigativa condotta dai carabinieri di Marsala e pienamente condivisa dall’autorità giudiziaria che, tramite l’escussione delle vittime e dei testimoni, hanno documentato dei presunti reiterati episodi di violente vessazioni, fisiche e verbali, che il 45enne avrebbe riservato agli anziani genitori conviventi.

I due sarebbero stati costretti a subire – per circa due anni – richieste estorsive di denaro, presumibilmente per l’acquisto di droga, e violente aggressioni qualora non vi fosse la disponibilità della richiesta.

Immagine di repertorio