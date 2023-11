Maltrattano le madri, arrestati due figli violenti nel Trapanese

A chiedere l'intervento dei carabinieri erano stati alcuni vicini di casa che hanno udito le urla della donna

Figlio violenti e madri nel mirino. I carabinieri della Compagnia di Alcamo (Trapani) hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per maltrattamenti contro familiari conviventi. Il primo, un 36enne, è stato bloccato dai militari mentre picchiava la madre, che presentava evidenti traumi. A chiedere l’intervento dei carabinieri erano stati alcuni vicini di casa che hanno udito le urla della donna. Arrestato, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

L’intervento dei carabinieri

Il secondo a finire in manette è stato un giovane di Custonaci, che, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, è stato sorpreso e bloccato dai militari sulle scale che conducono all’appartamento della donna, dopo che già aveva forzato la porta di ingresso con dei calci danneggiandola. Dopo la convalida dell’arresto è stato posto ai domiciliari con braccialetto.