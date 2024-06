Mancata pulitura di terreni a Campofelice di Roccella: multati 50 proprietari

A Campofelice di Roccella multati 50 proprietari di terreni per la mancata pulitura dalle sterpaglie, in violazione dell'ordinanza sindacale.

La polizia municipale di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, ha multato oltre 50 proprietari di terreni per non avere provveduto a ripulirli dalle sterpaglie, come stabilito dall’ordinanza del sindaco, Giuseppe Di Maggio, emanata lo scorso 15 maggio per scongiurare il rischio di incendi. I proprietari multati avranno 10 giorni di tempo per ripulire i terreni e, in caso di mancata pulizia nei termini, saranno denunciati.

Previsti dall’ordinanza sindacale anche la realizzazione di viali parafuoco e lo sfrondamento delle siepi dalle scarpate stradali. Gli interventi dovranno essere effettuati in prossimità dei centri abitati, in zone antropizzate e aree boschive, nelle strade e aree pubbliche e in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica.