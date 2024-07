Alla guida per 17 ore: maxi multa da oltre 14.000 euro per un camionista a Bari

A Bari, un camionista e conducente di un tir con una targa turca ha preso una multa di ben 14.554 euro.

A Bari, un camionista e conducente di un tir con una targa turca ha preso una multa di ben 14.554 euro. Fermato dagli agenti della polizia locale, infatti, l’uomo è stato contestato di violazione degli articoli in relazione ai tempi di guida. Inoltre, irregolare anche l’utilizzo delle carte di guida.

Secondo quanto emerso dopo le verifiche effettuate sul camionista, l’uomo era alla guida da quasi 17 ore consecutive. In questo modo, era ovviamente diventato “un pericolo sia per la sicurezza stradale sia degli altri utenti della strada”, mette in evidenza una nota della polizia locale barese.