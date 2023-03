Mancata ripresa dell’attività di clownterapia per i bambini di Villa Sofia – Cervello

Superata la fase acuta della pandemia le strutture sanitarie stanno riprendendo le normali attività come la clownterapia, ma non a Villa Sofia

È stata rifiutata la richiesta di riprendere l’attività di clownterapia che l’associazione Chi Ama La Sicilia A.P.S. ha avanzato alla direzione degli ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello”, non consentendo così la ripartenza di questo servizio utile per l’umore e la psiche dei bambini ricoverati, che risponde al contempo all’esigenza di umanizzare le cure, obiettivo sempre più importante soprattutto in ambito pediatrico.

L’amarezza dei clown (terapisti)

“A causa dell’assoluta mancanza di sedi da assegnare presso i tre presidi ospedalieri ed inoltre perché nei vari reparti, seguito all’istituzione delle nuvole, vi si trovano ricoverati pazienti affetti da Covid e ciò non consente l’ingresso a persone che non siano operatori o care givers” scrive l’azienda sanitaria in risposta, ma l’associazione non ci sta: “All’Ismett, in cui c’è la pediatria trapianti, e all’ospedale ‘Di Cristina’ a metà mese firmeremo la convenzione e riprenderemo con le nostre ordinarie attività pre-Covid, così come facciamo da tredici anni anche al Cervello prima e a Villa Sofia dopo. Per altro siamo molto legati a questa struttura sanitaria perché qui abbiamo costruito la ludoteca circa 6 anni fa e siamo stati sempre attivi e presenti all’ospedale – riferisce Ugo Gravante, presidente dell’associazione “Chi Ama La Sicilia A.P.S.”– Noi facciamo la clownterapia in pediatria, ortopedia pediatrica, pronto soccorso pediatrico, lungo degenza, quindi di quali reparti parla la direzione? Noi stiamo soltanto chiedendo di riprendere l’attività di clownterapia come hanno già fatto e stanno facendo le altre aziende sanitarie siciliane, basta soltanto organizzarsi”.