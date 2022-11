Maneskin, Victoria nuda su Instagram per il sold-out a San Siro

Sold out per il concerto del prossimo luglio a San Siro: Victoria dei Maneskin, attualmente a Chicago, ha voluto festeggiare su Instagram

La scatenata Victoria, bassista 22enne dei Maneskin, ha pubblicato uno scatto hot su Instagram con due fiocchi di neve a coprire i capezzoli e un colbacco di pelliccia in testa.

Un modo originale, probabilmente, per festeggiare il sold-out per il concerto del 24 luglio 2023 che si terrà a San Siro, con la band romana che ha deciso di raddoppiare le date negli stadi con due nuovi appuntamenti: all’Olimpico di Roma il 21 luglio 2023 e sempre a San Siro il 25 (i biglietti saranno in vendita online dal 19 novembre e nei punti vendita autorizzati da giovedì 24 novembre).

La band si trova in questo momento a Chicago, negli Stati Uniti: di qualche giorno fa è la prestigiosa nomination ai Grammy Awards nella categoria Best New Artist.

Lo scatto di Victoria scatena i fans

L’immagine senza veli ha ottenuto oltre 606mila «like» e più di 2.400 commenti, fra cui quello di Damiano David, il frontman dei Maneskin: “Ti piace vincere facile? “, le parole di Damiano, che ha scatenato quasi una cinquantina di risposte dagli altri utenti. Victoria De Angelis non è nuova a questi post pubblicati sui social, anche se questa volta non è mancata anche qualche critica da parte di alcuni fan, i quali hanno invitato la cantante a vestirsi.