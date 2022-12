Manovra, Gentiloni: “UE si esprimerà la prossima settimana”

Il commissario europeo per l'Economia annuncia che Bruxelles valuterà nei prossimi giorni la Manovra del Governo italiano.

L’ex premier italiano e attuale commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, ha parlato del lavoro svolto dal Governo per la Legge di Bilancio che verrà presentata a Bruxelles nei prossimi giorni.

Sulla manovra italiana esprimeremo un parere la prossima settimana. Per il resto, i principi sono evidenti”, ha detto Gentiloni.

“Basta leggere il Pnrr o le raccomandazioni che facciamo ogni anno ai Paesi per sapere che per noi sia la fatturazione elettronica che la lotta all’evasione hanno grande priorità”, ha aggiunto il commissario europeo per l’Economia.