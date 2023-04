Cede improvvisamente il manto stradale, camion finisce in una voragine

Da comprendere come sia stato possibile il cedimento del tratto stradale di Montaperto (Agrigento).

Brutta disavventura per il conducente di un camion a Montaperto, frazione di Agrigento: al passaggio del mezzo pesante cede il manto stradale.

Per fortuna l’incidente non ha avuto conseguenze gravi. Purtroppo non si può dire lo stesso per il sinistro avvenuto lungo la Strada Statale 118, che collega Agrigento a Raffadali: lì, infatti, in seguito allo scontro tra due auto è morto un giovane operatore ecologico e altri due ragazzi sono rimasti feriti.

Manto stradale a Montaperto cede al passaggio di un camion

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti e le ragioni del cedimento improvviso. Secondo una prima ricostruzione, al passaggio del camion – un mezzo di proprietà della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti nel territorio agrigentino e utilizzato per la pulizia delle strade – il tratto stradale (tra l’altro, a quanto pare, ripristinato di recente) avrebbe ceduto. Il mezzo pesante, quindi, sarebbe finito dentro una voragine.

Si è rivelato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno liberato il mezzo e tratto in salvo il conducente (che, fortunatamente, non avrebbe riportato lesioni). Sul posto anche la polizia locale e i tecnici del Comune per transennare e mettere in sicurezza la zona ed eseguire gli accertamenti di rito.

Immagine di repertorio