Complicità, intimità e mistero, alla scoperta del libro “Manuale d’amore”

Sulla Poltrona di Nicoletta la giornalista e scrittrice Barbara Majnoni d’Intignano alla psicoterapeuta, psicologa e sessuologa Elisabetta Notaro

Tutto nasce da un’intervista della giornalista e scrittrice Barbara Majnoni d’Intignano alla psicoterapeuta, psicologa e sessuologa Elisabetta Notaro. Lunghe telefonate che s’intrecciano a corpose mail. Un tema così caro ad ambedue, che diventa libro. “Manuale d’amore” edito da Giraldi Editore non è altro che la volontà di due donne di condividere quanto raccolto dai loro interminabili dialoghi con l’intento primario di far capire, soprattutto a un pubblico giovane, che le persone che attraiamo sono lo specchio di chi siamo noi e di quanto sia importante lavorare sui nostri problemi per essere capaci di attrarre la persona giusta per una relazione sana e duratura.

La chiave per non incorrere negli stessi errori

“L’amore è l’energia che lega e spinge ogni cosa. Purtroppo non esistono corsi di educazione emotiva. È uno sforzo che dobbiamo fare da soli“. Questo libro tocca tante sfaccettature dell’amore e come diceva Erich Fromm, l’amore è un’arte e come tale ha bisogno di talento, disciplina. Gli ingredienti per un amore sano e duraturo sono tantissimi e in questo libro non solo il lettore riuscirà a ritrovarsi nelle storie di altre donne, ma troverà anche la chiave per non incorrere sempre negli stessi errori.