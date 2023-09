La mappa degli autovelox in Sicilia per la prima settimana di settembre

La polizia stradale ha reso note le posizioni degli autovelox sulle strade siciliane per la settimana che va, da oggi 4 settembre, al weekend, cioè domenica 10

La polizia stradale ha reso note le posizioni degli autovelox sulle strade siciliane per la settimana che va, da oggi 4 settembre, al weekend, cioè domenica 10. I dispositivi non saranno posizionati sulle stesse strade tutti giorni, in alcuni non vi saranno.

Oggi è possibile trovare i controlli elettronici della velocità in autostrade come la A29 e la A18. Se ne trovano molti di più sulle strade statali: la ss121, ss417, 22626, ss640 e infine uno è stato piazzato in una strada provinciale, la 25.

Gli autovelox della settimana

Dal 5 settembre al 10, dunque, ecco dove saranno posizionati gli autovelox in ordine cronologico, partendo da domani fino a domenica. A29, ss114, ss117 ter, ss640; A18, A20, A29, A19 e ss121 e 626. Le strade fino a mercoledì.

Invece da giovedì 7 a domenica 10: A20, A29, ss626, ss640; A18, A19, ss117 ter, ss417, ss640; A29, ss640 e infine A29 e ss115. Le sanzioni che rischia chi supera i limiti di velocità imposti lungo le varie strade vanno da un minimo di 41 euro a un massimo di circa 3.000 euro. Inoltre, in alcuni casi, è prevista la sospensione o il ritiro della patente.