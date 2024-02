Mare Fuori 4, arrivano i nuovi episodi su Rai Due: ecco cosa succederà

Mare Fuori 4 sbarca mercoledì 14 febbraio su Rai Due: ecco cosa succederà nei primi due episodi della quarta stagione

L’attesa è finita! Mercoledì 14 febbraio 2024 su Rai Due dalle ore 21:30 sarà trasmessa la quarta stagione di Mare Fuori. La fortunatissima serie ha già debuttato su RaiPlay con i primi sei episodi, riscuotendo già un successo enorme in fatto di hype, interazioni e visualizzazioni. Il 14 febbraio 2024 la quarta stagione di Mare Fuori arriverà in tv e, parallelamente, sulla piattaforma di RaiPlay saranno inseriti gli ultimi e restanti sei episodi. Mare Fuori è diventata oramai una serie cult. Il racconto delle vicende personali e familiari dei ragazzi detenuti nell’Istituto penitenziario minorile alle prese con la comprensione dell’errore commesso e il tentativo di rieducazione ha saputo conquistare milioni di italiani. Oggi Mare Fuori non è solo una serie tv, ma anche un musical. Inoltre, un noto brand di abbigliamento ha creato una collezione ispirata ai look dei personaggi. Il ritorno di Mare Fuori con la quarta stagione era tanto sperato dai tanti appassionati, soprattutto perché il finale dell’ultimo episodio della terza stagione lasciava un’incertezza circa la vita o la morte di uno dei personaggi principali e prevedeva il rientro di un personaggio tanto amato.

Mare Fuori 4, cosa succederà nei primi due episodi in onda su Rai Due



Mercoledì 14 febbraio su Rai Due finalmente ogni dubbio verrà sciolto e si scoprirà come sta proseguendo la detenzione dei personaggi. Le sorprese e le new entry sono assicurate. Nella prima puntata saranno mandati in onda due episodi. Nel primo episodio dal titolo “Nel nome dell’amore”, quanto accaduto alla Piscina Mirabilis si riflette negli equilibri tra i ragazzi dell’Ipm. La direttrice e il comandante entrano in contrasto per la gestione di Carmine e Rosa e sulla valutazione se farli incontrare o no. Ricoverato ancora in ospedale, Edoardo si sta riprendendo e riceve una visita inaspettata. Milos e Cucciolo, invece, vogliono capire chi ha scoperto la loro relazione. Beppe prova ad avere un avvicinamento con Kubra, cercando di ricucire il rapporto con una proposta. Non manca l’amore tra Silvia e l’avvocato, ma la relazione ha un ostacolo.

Nel secondo episodio intitolato “Il vecchio leone e il giovane leone”, Rosa è in crisi per aver tentato di uccidere il padre. Carmine la rassicura ma invano. Dobermann cerca di farsi più presente con Kubra e inizia a interessarsi allo studio. Pino vuole lavorare con i cani, sua grande passione, e Beppe lo aiuta. Vano è il tentativo di Cucciolo per ricostruire un rapporto con il fratello Micciarella, soprattutto dopo aver scoperto la sua omosessualità e la relazione con Milos. Edoardo continua la riabilitazione con le cure della moglie. Don Salvatore decide di incontrarlo.

Dove e come guardare la serie



Le nuove puntate di Mare Fuori sono già disponibili su RaiPlay dal 1° febbraio con i primi sei episodi. Dal 14 febbraio, invece, Mare Fuori 4 arriverà in prima serata su Rai 2 con i dodici episodi che saranno trasmessi in sei settimane. Parallelamente alla messa in onda su Rai 2, sarà possibile vedere la serie anche in diretta streaming su RaiPlay.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI