“Margherita delle stelle”, su Rai Uno il film omaggio all’astrofisica Margherita Hack

Andrà in onda martedì 5 febbraio 2024 su Rai Uno il film che rende omaggio alla memoria dell'astrofisica Margherita Hack: trama e cast

Martedì 5 marzo 2024 in prima serata Rai Uno rende omaggio all’astrofisica Margherita Hack con un film che ripercorre la sua vita dal titolo “Margherita delle stelle”. Il film si basa sul libro, edito da Rizzoli, “Nove vite come i gatti” di Margherita Hack e Federico Taddia ed è diretto da Giulio Base con la sceneggiatura di Monica Zapelli con Federico Taddia e la coproduzione Minerva Pictures e Rai Fiction. Il regista Base ha spiegato: “Abbiamo cercato di dare tutto il possibile affinché la meravigliosa epopea della professoressa Hack potesse emozionare nonché insegnare qualcosa al pubblico televisivo. Di sicuro da parte mia ho imparato ad amarla: proprio grazie a lei ho avuto una buona scusa per approfondire le prime basi dell’astrofisica e innamorarmi delle stelle, fra le quali senz’altro brilla oggi anche quella di Margherita”.

La trama

Il film è un ritratto intimo ed emozionante di una donna che è stata, oltre che una grande astrofisica, un vero modello di emancipazione, curiosità e autenticità. Racconta volutamente gli anni meno noti di Margherita Hack, partendo da infanzia e adolescenza, caratterizzate da genitori anticonformisti che hanno saputo insegnare a Margherita la libertà di scegliere, portandola a rompere gli schemi imposti dalla società, primi fra tutti quelli dell’ideologia fascista. Ne emerge una donna che non si è mai piegata a compromessi e che ha scelto per se stessa, costruendosi una realtà che la rappresentasse davvero: a partire dal modo di vestire, così lontano dalle regole del tempo, fino al matrimonio tanto felice quanto non convenzionale.

“Margherita delle stelle” è, quindi, un tributo a una figura nota in tutto il mondo per l’enorme apporto alla scienza, ma anche una storia di empowerment femminile perseguito con tenacia da una donna che non si è mai posta l’obiettivo di andare controcorrente, ma ha sempre fatto tutto con profonda leggerezza e libertà.

Il cast

È Cristiana Capotondi ad interpretare Margherita Hack. L’attrice ha confidato in un’intervista a Vanity Fair: “Margherita delle stelle mi ha lasciato la consapevolezza che molto di quello che faranno i nostri figli è determinato dai primi anni di vita. Da neomamma l’idea mi spaventa e mi lascia un grande senso di responsabilità”. Al suo fianco anche Cesare Bocci, Sandra Ceccarelli, Flavio Parenti, Giulia Battistini, Caterina Rossi, Francesca Orsini, Mario Grossi, Nicola Stravalaci, Lorenzo Balducci, Alessio Di Clemente, Sveva Zalli e Giovanni Salomone.

Dove e come vedere “Margherita delle stelle”

Il film andrà in onda martedì 5 marzo 2024 su Rai Uno ore 21:30. Sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play e, in seguito, anche on demand.

