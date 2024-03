Maria Daria Sturniolo è la nuova presidente regionale di Estetica di Confartigianato

L'ex presidente delle estetiste in Confartigianato Messina ha presentato un programma ricco e ambizioso per promuovere il settore estetico siciliano.

Maria Daria Sturniolo è la presidente regionale della categoria Estetica di Confartigianato Sicilia. È stata eletta dal direttivo, per rappresentare un settore che, soprattutto dalla pandemia in poi, si è rivelato sempre più attivo e produttivo nella nostra regione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Chi è Maria Daria Sturniolo

Maria Daria Sturniolo, già presidente delle estetiste in Confartigianato Messina, si è presentata con un programma ricco e ambizioso per promuovere il settore. Sarà affiancata da due vice presidenti, Maria Di Venti (già presidente Estetica a Confartigianato Enna) e Maria Petralia (già presidente Estetica a Confartigianato Catania).

La sua voce per l’Estetica siciliana

“Dobbiamo dare rappresentanza e voce alle istanze dell’intero settore – ha detto Sturniolo dopo l’elezione – che ha bisogno d’essere riconosciuto per le sue specifiche peculiarità professionali. Abbiamo l’opportunità di dare visibilità alle nostre aziende nel mercato, così come ho già sperimentato impegnandomi sul territorio di Messina, per aiutare i nostri artigiani a realizzare i propri sogni ed esprimere creatività, valori e competenze. Occorre anche proporre nuove figure professionali da inserire nel contesto sanitario, e siglare protocolli d’intesa con enti professionali regionali che possano abilitare e riconoscere i titoli conseguiti. Di non minore importanza, la necessità di far conoscere a tutti i nostri associati il valore della bilateralità e le opportunità di welfare che abbiamo attraverso l’Ebas”.

Gli auguri di Confartigianato

“Confartigianato Sicilia si sta impegnando in una operazione di rilancio delle categorie – ha sottolineato Daniele La Porta, presidente regionale della federazione –, che sono il fulcro centrale del sistema imprese di Confartigianato. Non può esserci sviluppo senza che gli artigiani trovino modi per mettersi insieme. E nelle categorie si mette a frutto questa modalità aggregativa per essere protagonisti della sostenibilità ambientale, economica e sociale che è alla base della crescita della nostra economia. Auguriamo buon lavoro a Maria Daria Sturniolo e a tutta la sua squadra”.