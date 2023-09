Marsala, l’anno scolastico parte con tante novità

Edifici più sicuri e confortevoli, manutenzione agli impianti di riscaldamento. Garantito anche il trasporto ai disabili ma con la nuova gara d’appalto aumenti quasi certi per la refezione

MARSALA (TP) – Da pochi giorni ha preso il via il nuovo anno scolastico, e a Marsala si è lavorato tanto, nei mesi scorsi, per dare ai bambini e ai ragazzi un ambiente confortevole e inclusivo in cui trascorrere le proprie ore di lezione quotidiana.

“In questi mesi abbiamo lavorato – afferma il sindaco di Marsala, Massimo Grillo – per assicurare una serena attività didattica. Siamo intervenuti sugli edifici, accedendo a notevoli risorse del Pnnr, al fine renderli più sicuri e confortevoli, migliorando altresì il servizio scuolabus”.

In molte scuole rifatto l’impianto di climatizzazione

In molte scuole è stato, infatti, rifatto l’impianto di climatizzazione, ponendo fine ai problemi di riscaldamento/raffreddamento in tutti i mesi dell’anno in cui si svolge l’attività didattica, per cui si utilizzeranno parte dei fondi Pnrr – circa 340 mila euro assegnati dal ministero dell’Interno, dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

I lavori sono a beneficio degli istituti Mario Nuccio (sede centrale e plessi Ciavolo, Digerbato, Caimi), Alcide De Gasperi, Stefano Pellegrino (plessi Madonna Alto Oliva, Paolini, XI Maggio, Casazze, Gabelli), V circolo didattico, Sturzo (sede centrale e plessi San Carlo, Asta, Meli).

Servizio scuolabus operativo da ottobre

Sul fronte scuolabus, l’assessore Salvatore Agate assicura che “come nei precedenti anni, il servizio sarà operativo dalla prima settimana di ottobre. E ciò, in ragione del fatto che ai mezzi resi disponibili dall’impresa aggiudicataria del servizio, si aggiungeranno i nuovi e moderni scuolabus euro 6 recentemente acquistati”. I mezzi andranno a sostituire i vecchi scuolabus comunali, dismessi definitivamente dal parco mezzi comunali.

L’assistenza agli alunni disabili sarà garantita

L’altro tema caldo è quello degli assistenti alla comunicazione (Asacom), una figura professionale che va ad affiancarsi agli allievi che necessitano di un supporto per l’interazione con i compagni e l’insegnante. “Anche su questo servizio – afferma la vicesindaco Valentina Piraino – dopo diversi incontri con operatori e sindacati ci sentiamo di rassicurare le famiglie degli alunni con disabilità: il servizio sarà regolarmente garantito”.

In discussione anche il servizio refezione scolastica

L’Amministrazione comunale, infatti, ha dato precise disposizioni agli uffici di competenza per venire incontro alle famiglie interessate al servizio mensa, rendendolo più accessibile alle fasce di reddito più basse.

“Vogliamo ancora una volta rassicurare le famiglie. Le tariffe della mensa restano identiche a quelle dello scorso anno scolastico – ha detto il sindaco Grillo – Eventuali modifiche saranno valutate solo dopo la nuova gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio”. In ogni caso, hanno rassicurato Grillo e Piraino, vicesindaco con delega alla Pubblica istruzione, nel caso in cui si presentasse l’esigenza di piccoli aumenti anche per la fasce a bassissimo reddito, gli stessi aumenti saranno interamente assorbiti tramite rimborsi ed economie di bilancio, cui si aggiunge il contributo ministeriale di oltre 100 mila euro per le scuole dell’infanzia. L’argomento mensa scolastico è stato centrale in diversi incontri tra l’amministrazione comunale e diversi consiglieri comunali, oltre che essere stato punto focale di un percorso di condivisione con le sigle sindacali Cgil e Uil, rispettivamente rappresentati da Piero Genco e Giuseppe Tumbarello. Ora, con la nuova deliberazione dell’istituzione “Marsala Schola” si congelano le vecchie tariffe della mensa che, al momento, resteranno le stesse dello scorso anno scolastico. In pratica, fino alla nuova aggiudicazione del servizio mensa, per il quale la gara di appalto non è stata ancora indetta.