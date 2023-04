Marsala, si accascia per un malore in panificio: muore dipendente postale

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo

Si apre con una tragedia in pieno centro, il venerdì santo di Marsala. Giuseppe Chiarelli, ultrasessantenne dipendente delle Poste, causa malore si è accasciato per terra non rialzandosi più. La tragedia all’interno di un panificio di via Garibaldi.

Subito sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 chiamata dai presenti che però ha potuto constatarne solo il decesso.Il corpo è stato coperto da un telo in attesa dell’arrivo del medico legale