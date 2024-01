Marsala, scongiurare aumenti per la mensa scolastica

Questo l’obiettivo del Comune di Marsala, che negli ultimi giorni ha avviato un serrato confronto con istituti, famiglie e sindacati. Attesa una proposta soprattutto per le famiglie meno abbienti

MARSALA (TP) – “Comprendiamo le preoccupazioni delle famiglie, soprattutto di quelle con Isee bassa, riguardo al possibile aumento delle quote. Purtroppo, ci ritroviamo a dover gestire una situazione straordinaria dovuta al fatto che sono venuti a coincidere la scadenza di un contratto pluriennale, che aveva bloccato i prezzi per ben sei anni, con gli eventi globali che dal 2020 hanno portato a un aumento esponenziale dei prezzi”. Con queste parole il sindaco Massimo Grillo si è espresso sulla questione, molto sentita dalle famiglie e su cui il Comune è attualmente al lavoro in cerca di risposte che possano accontentare le parti in causa.

Servizio mensa, l’adeguamento delle tariffe era necessario

Nei giorni scorsi sul tema è intervenuta anche la vice sindaco Valentina Piraino per chiarire che l’adeguamento delle tariffe era necessario, in attesa dell’assegnazione del nuovo appalto per il servizio mensa. “Si sta facendo tutto il possibile – ha precisato – per limitare gli effetti dell’aumento, specie per quanto riguarda le famiglie a basso reddito”.

Una soluzione potrebbe essere raggiunta in sede discussione del Bilancio tecnico 2024. “In quell’occasione – ha sottolineato Piraino – di concerto con il Consiglio comunale, potremmo trovare le risorse necessarie, circa 120 mila euro, per evitare i probabili aumenti”.

Un incontro per fare il punto della situazione

In seguito, Amministrazione comunale, Marsala Schola e una delegazione di genitori, dirigenti scolastici e sindacati si sono incontrati per fare il punto sulla questione. Il sindaco Massimo Grillo ha parlato di “un dialogo improntato alla massima collaborazione, affinché un servizio sociale così delicato non diventi un problema. Per questo, ringrazio gli intervenuti, cui ho prestato il massimo ascolto e che hanno mostrato aperture nella individuazione delle possibili soluzioni”.

Queste ultime, come concordato anche con il presidente Enzo Sturiano e con il consigliere Massimo Fernandez, presenti all’incontro, sono state oggetto di valutazione con il Consiglio comunale, mentre gli uffici di Marsala Schola stanno approfondendo le diverse proposte emerse dai suddetti incontri e da una rappresentanza di consiglieri comunali che il sindaco ha incontrato.

È pertanto attesa a breve, dopo un ulteriore confronto con i rappresentanti sindacali, la definizione di una proposta dell’Amministrazione che sarà condivisa con i capigruppo del Consiglio comunale.