Marsala, violenze senza fine: donna picchiata in strada difesa da giovane

Il figlio di un poliziotto mostra il volto positivo del comune lilibetano

Non sia arresta la scia di violenze a Marsala, salita alla ribalta della cronaca nazionale in particolare per la brutta vicenda dell’uomo massacrato di botte davanti un distributore di sigarette. Questa volta però, il finale è ben diverso. Un uomo, che picchia e spintona una donna davanti un supermercato è stato infatti prima filmato dai presenti, e poi bloccato, stando alle testimonianze, da un liceale 19enne che transitava da quelle parti a bordo di uno scooter con il fratello di 12 anni. Sono entrambi figli di un poliziotto.

Finale a sorpresa

Sarà stato questione di dna, fatto sta che il ragazzo, forte della sua stazza imponente, ha bloccato l’uomo invitando il fratello ad allertare le forze dell’ordine. Ma più di ogni altra cosa, a stupire i presenti sembra sia stata proprio la donna, infastidita dall’aiuto prestatole e non intenzionata a sporgere querela contro quello che è risultato essere il marito.