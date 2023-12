Gossip, Marta Flavi:”Altro che Belen, io vera imperatrice delle cornute grazie a Costanzo”

"Mi sono tenuta il mio dolore senza mai parlarne con le televisioni o con i giornali"

Belen cornificata a più riprese da Stefano De Martino? Ilary Blasi alle prese con l’impenitente fedigrafo Francesco Totti? Bazzecole, almeno stando a quando ha raccontato Marta Flavi nel corso di una intervista rilasciata all’Adnkronos. Quasi fosse un’epidemia, la voglia di svelare i tradimenti subiti dai propri uomini dilaga in tv e nei media in generale, con l’ex conduttrice di “Agenzia matrimoniale” che confessa: “Questo è il momento delle donne cornute, io sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo. Grazie a Maurizio Costranzo mi sono sentita l’imperatrice della cornute ma non ero contenta”.

Uno scomodo segreto

“Io non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente – aggiunge -, non solo per signorilità ma anche perché temevo tante cose. Maurizio era un uomo di potere perciò mi sono tenuta il mio dolore senza mai parlarne con le televisioni o con i giornali, ma siccome la gente aveva capito come fossero andate le cose non era poi così importante che lo spiegassi io».

Come un outing

La Flavi, a distanza di anni, quasi divertita aggiunge di portare “questa corona con grande eleganza e dignità”. La terza moglie del compianto giornalista conduttore spiega di aver deciso di parlare del tradimento subito dall’ex marito” proprio dopo aver visto il documentario di Ilary Blasi ‘Unica’, in onda su Netflix, e dopo lo sfogo di Belen Rodriguez a ‘Domenica In’ su Rai1.