Mascalucia, FdI si divide su appoggio a Magra: meloniani non mettono il simbolo

Anche nell'Hinterland pare riproporsi, sulla candidatura di Magra, la frattura in seno alla coalizione di governo già registrata nel capoluogo.

“Non c’è il simbolo, ma ci sono le componenti”, Tenta di gettare acqua sul fuoco, il sindaco uscente e candidato nuovamente, Vincenzo Magra, che ieri ha pubblicato il manifesto elettorale corredato da tutte le liste a supporto, con tanto di simboli. Non tutti però: sebbene appoggiato dal centrodestra, spicca l’assenza di quello di Fratelli d’Italia. I meloniani, infatti, non sosterranno Vincenzo Magra. Almeno non tutti.

Centrodestra diviso

Anche nell’Hinterland pare riproporsi, dunque, la frattura in seno alla coalizione di governo già registrata nel capoluogo per il quale sono tanti i nomi in lizza. Da quello dell’ex assessore alla Salute, Ruggero Razza, in quota FdI a quello della leghista Valeria Sudano, all’ex assessore di Salvo Pogliese, Sergio Parisi, ai tanti fatti dagli autonomisti di Raffaele Lombardo. Un clima tutt’altro che disteso che, come dichiarato dal segretario provinciale del Carroccio, Fabio Cantarella, si ripercuote anche in provincia.

Mascalucia, cartina al tornasole

Il comune pedemontano sembra quasi una cartina al tornasole dello stato di salute del centrodestra siculo – che continua ad avere difficoltà a restare compatto – e indicatore delle fratture in seno alla coalizione nonché tra i fratelli d’Italia. Parte dei quali appoggeranno Magra: “Obiettivo Mascalucia”, è la formazione riferimento del deputato regionale Dario Daidone, vicino all’ex sindaco di Catania e coordinatore regionale dei meloniani, Salvo Pogliese. “Amo Mascalucia”, riferimento territoriale di Fabio Medelli, è riconducibile al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Gli altri sembra convergeranno su un altro candidato, Francesco D’urso Somma che, a quanto pare, riproverà la corsa per la conquista del Comune. Con lui pare andranno i meloniani vicini a Manlio Messina. Se con il simbolo o meno ancora non si sa.

Lega compatta a Mascalucia

Due le liste riferimento alla Lega di Salvini che sostengono Magra. Prima l’Italia – la declinazione meridionale del Carroccio – e il Quadrifoglio, da sempre simbolo e nome che si riferiscono direttamente a Luca Sammartino. Ma il sindaco uscente è sostenuto anche dagli azzurri di Forza Italia: il partito riferimento dell’assessore Marco Falcone c’è, con tanto di simbolo.

Autonomisti e new entry

Anche gli autonomisti, a quanto pare, convergeranno su un altro nome, Turi Maugeri, eccetto qualcuno che potrebbe appoggiare l’uscente Magra. Che può contare su alcune new entry: l’ex segretario della Cgil di Catania e deluchiano dell’ultima ora per la corsa all’Ars, Angelo Villari con la lista civica Mascalucia in progresso. “Mi sostiene chi mi ha accompagnato in questi cinque anni – commenta Magra. Una squadra di cui sono orgoglioso e che ha lavorato duramente per portare ossigeno al comune. Adesso vediamo la luce in fondo al tunnel – prosegue – e credo che, dopo il tempo della semina, sia ora di raccogliere.