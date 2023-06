Mascherati per la sua festa in ospedale: morto il bimbo che amava i supereroi

Il bimbo di 7 anni era affetto da brutto male ai polmoni

E’ morto Mirko, il bambino di 7 anni per cui era stata organizzata una festa all’ospedale Regina Margherita di Torino in cui tutti i partecipanti erano vestiti da supereroi. Di quei personaggi Mirko era affascinato, a tal punto che, nonostante il terribile tumore ai polmoni lo avesse costretto al letto dell’ospedale, i genitori, per farlo felice, hanno avuto la brillante idea.

La diagnosi infausta

Il bambino un anno fa era stato ricoverato in ospedale con la febbre alta, respirava male. La prima ipotesi è che si trattasse di Covid. Poi la diagnosi, terribile: tumore ai polmoni, una delle forme più aggressive. All’appello lanciato dai genitori, avevano risposto in centinaia , presentandosi in costume all’ospedale Regina Margherita di Torino per festeggiare il piccolo Mirko. Purtroppo però, come paventato dai medici, la dura realtà si è scontrata con il sogno di vederlo guarito.