Masters 1000 Montecarlo, Sinner vince il derby azzurro contro Musetti e vola in semifinale

Il campioncino altoatesino batte con un doppio 6-2/6-2 un Musetti apparso stanco dopo la leggendaria impresa ai danni di Djokovic

Il derby tutto italiano al Masters 1000 di Montecarlo se lo aggiudica Jannik Sinner.

Il talento altoatesino, infatti, ha avuto la meglio su un altrettanto straordinario Lorenzo Musetti, in un gara inedita nei quarti di un “Mille” trasformatasi con il passare dei minuti in un match a senso unico.

Sinner ha trionfato con un doppio 6-2 in un’ora e 15 minuti, dominando sin dai primi scambi. Velocità di palla superiore, varietà nei colpi e servizio efficace: sono state queste le arme dell’altoatesino contro un Musetti apparso scarico sia fisicamente che mentalmente dopo la leggendaria impresa di giovedì con Djokovic. Il carrarino ha espresso il suo tennis a sprazzi, con difficoltà con la seconda (solo il 27% di punti vinti) e giocando molto lontano dal campo in risposta dove ha avuto cinque palle break non concretizzate.

In semifinale sarà sfida tra Sinner e Rune



Jannik Sinner disputerà così sabato la quarta semifinale in carriera in un Masters 1000, la prima su terra rossa. L’avversario, questa volta, si chiamerà Holger Rune, n. 6 del seeding, che nei quarti ha eliminato Daniil Medvedev. Tra Jannik e il danese c’è un solo precedente nella semifinale di Sofia 2022, vinta da Rune per il ritiro dell’azzurro nel terzo set a causa di un problema alla caviglia destra. In palio non ci sarà soltanto la finale, ma anche la settima posizione del classifica ATP che segnerebbe per entrambi il best ranking.

(Foto: profilo Instagram Jannik Sinner)