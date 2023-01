Messina Denaro, l’auto del boss ripresa dalle telecamere del Comune di Campobello

La Giulietta di Matteo Messina Denaro appare nelle immagini registrate dalle telecamere del Comune di Campobello di Mazara. Così il boss si muoveva indisturbato, sotto gli occhi di tutti.

La Giulietta che il superlatitante Matteo Messina Denaro ha utilizzato per i suoi spostamenti è stata ripresa dalle telecamere del Comune di Campobello di Mazara installate all’esterno del Palazzo Municipale della città.

L’auto è stata immortalata per due volte in due giorni differenti, sabato 14 gennaio e domenica 15 gennaio, poche ore prima dell’arresto del boss avvenuto a Palermo il 16 gennaio alla clinica “La Maddalena”.

Le immagini sono state mostrate nel corso della trasmissione televisiva “Quarto Grado” andata in onda su Rete 4 e ieri sera dal TG2.

Matteo Messina Denaro, le immagini della Giulietta

In un primo video, sabato 14 alle ore 11 circa, si vede l’auto svolta da via Marconi verso viale Risorgimento, dove è presente il supermercato “Coop” dove Matteo Messina Denaro si sarebbe recato per fare la spesa.

In seguito, la macchina torna in direzione via Garibaldi dopo 12 minuti e viene ripresa dalla telecamera posizionata davanti l’ingresso del Comune. Lo stesso mezzo appare in un secondo video realizzato domenica 15 gennaio, alle 13,50 circa, quando da via Mare raggiunge via Marconi.

Fonte foto: screenshot video Rainews