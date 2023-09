Matteo Messina Denaro, lieve miglioramento ma le condizioni restano sempre gravi

Leggero miglioramento per le condizioni di Matteo Messina Denaro, ma il quadro clinica preoccupa ancora i medici.

Lieve miglioramento delle condizioni di Matteo Messina Denaro. Secondo alcune indiscrezioni, i parametri vitali dell’ex superlatitante di Castelvetrano, ricoverato all’ospedale dell’Aquila dallo scorso 8 agosto per un’intervento chirurgico di occlusione intestinale, sarebbero buoni.

L’uomo, complessivamente, rimane comunque grave in virtù del tumore al colon giunto ormai al quarto stadio.

Matteo Messina Denaro, le condizioni del boss

Il 61enne arrestato lo scorso 16 gennaio è attualmente alimentato con la nutrizione parentale poiché non sarebbe in grado di mangiare in maniera autonoma e continua a essere sottoposto alla terapia del dolore.

Nei giorni scorsi sono state sospese le altre cure. Matteo Messina Denaro, inoltre, avrebbe chiesto di essere stato sedato a causa dei forti dolori che non gli lascerebbero tregua.

L’ex boss non parteciperà a udienza

Date le sue gravi condizioni di salute, l’ex boss non potrà prendere parte da remoto all’udienza in programma il 19 settembre, poiché poco vigile. I medici, inoltre, hanno sconsigliato un suo possibile ritorno in cella sempre a causa del suo quadro clinico poco confortante.