Matteo Messina Denaro, il selfie del boss con l’infermiere alla “Maddalena”

Sta facendo discutere una fotografia di Matteo Messina Denaro in compagnia di un presunto operatore sanitario della "Maddalena".

Il superlatitante Matteo Messina Denaro, arrestato ieri mattina a Palermo, avrebbe concesso un selfie a un presunto operatore sanitario della clinica “La Maddalena” durante la sua permanenza all’interno della struttura.

A raccontarlo è il quotidiano “La Verità” che ha pubblicato oggi la fotografia incriminata. Lo scatto sarebbe stato realizzato senza che l’operatore fosse consapevole della reale identità del mafioso.

Matteo Messina Denaro, un paziente “normale”

Come è possibile evincere dallo scatto e dai racconti che si sono susseguiti nelle ore successive all’arresto dell’uomo più ricercato d’Italia, Matteo Messina Denaro si sarebbe comportato come un paziente qualsiasi durante la sua degenza nella clinica.

Un altro tassello che va ad aggiungersi al mosaico che va via via componendosi attorno alla figura del boss. Nelle scorse ore gli inquirenti hanno perquisito il covo di Denaro, localizzato nel centro di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. All’interno sono stati trovati capi d’abbigliamento di lusso e profumi, oltre a un arredamento “ricercato”.