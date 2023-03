Morte Maurizio Costanzo, lascia eredità da 70 milioni, dagli immobili ai diritti d’autore

Dopo 60 anni di carriera, ecco cosa lascia Maurizio Costanzo alla moglie Maria De Filippi e ai figli.

Maurizio Costanzo ritratto durante la registrazione del ”Maurizio Costanzo Show ‘, 12 gennaio 2005’. TITTI FABI /ANSA



Maurizio Costanzo è morto lo scorso venerdì a 84 anni. In molti si chiedono quale sia l’eredità che lascerà alla famiglia, dopo oltre 60 anni di carriera televisiva. Secondo il Corriere della Sera, il patrimonio del giornalista ammonterebbe a circa 70 milioni di euro, una cifra che andrà divisa tra sua moglie, Maria De Filippi, e i suoi tre figli Saverio, Camilla e Gabriele.

Gli immobili di Maurizio Costanzo

A livello immobiliare Costanzo possedeva due appartamenti del quartiere Prati di Roma: di queste case il conduttore ha l’usufrutto mentre la nuda proprietà è in capo alla presentatrice di Amici.

Anche Repubblica ha analizzato l’eredità che lascia Maurizio Costanzo dopo la sua morte, e riferisce poi di una proprietà in provincia di Grosseto, vicino alle terme di Saturnia, dove Costanzo amava spesso andare. Costanzo aveva poi un’altra casa a Località Poderi di Sotto da 150 metri quadri. Nella stessa zona aveva anche diversi terreni, ma in questo caso la nuda proprietà è in capo ai figli Saverio e Camilla.

Proprietà intellettuale e diritti d’autore

Oltre agli immobili a Roma e in varie parti d’Italia, spiega Corriere della Sera, ci sono anche i diritti sulla proprietà intellettuale accumulati in oltre 65 anni di carriera. Costanzo è autore, infatti, oltre che di programmi televisivi, anche di libri e brani come il celebre Se telefonando di Mina, che ha fatto la storia della musica italiana. Ma non solo: il giornalista ha anche firmato la sceneggiatura del capolavoro di Ettore Scola Una giornata particolare, insieme a Scola e a Ruggero Maccari.

Tutte proprietà intellettuali, queste, che rientrano nella lista di beni che andranno ai suoi eredi.

