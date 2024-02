Maxi tamponamento in autostrada: due morti e diversi feriti

Sul posto è atterrato l'elisoccorso: traffico rallentato

E’ un gravissimo incidente quello che caratterizza la mattinata del 6 febbraio 2024 lungo l’autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari in Liguria. Tragico il bilancio del maxi tamponamento che ha coinvolto un camion e quattro vetture: si parla di due morti e quattro persone trasferite in ospedale in codice rosso. Chiusa al traffico l’autostrada nel traffico interessato e ciò per permettere i soccorsi.

Elisoccorso

Sul posto anche l’elisoccorso oltre al personale della croce bianca di Rapallo e i volontari del soccorso di Rapallo. Due automediche, i vigili del fuoco di Chiavari e gli agenti della polizia stradale. Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Livorno che viaggiano su mezzi leggeri è consigliato, dopo l’uscita obbligatoria a Rapallo, di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Lavagna dove rientrare in autostrada.