Tragico incidente stradale, auto si ribalta: morti 2 giovani, uno è grave

Un terzo ragazzo di 22 anni, anche lui a bordo del mezzo, versa in gravissime condizioni all'ospedale

Sangue sull’asfalto, nella notte, sul lungolago di Lecco, dove a perdere la vita causa incidente stradale sono due giovani di 21 e 22 anni. Non si conosce ancora l’esatta dinamica del disastroso sinistro, anche se, dai primi rilevamenti delle forze dell’ordine non ci sono dubbi sul fatto che l’auto si sia ribaltata più volte uscendo fuori strada. Ancora da stabilire se l’incidente sia stato autonomo o se sono stati coinvolti altri veicoli.

Indagini in corso

Ad accorrere immediatamente sul posto, sia i residenti, attratti dallo stridere dei freni con conseguente capottamento del veicolo, che gli altri automobilisti. Immediatamente allertati, si sono presentati anche i sanitari del 118 che, purtroppo, nulla hanno potuto fare per salvare la vita dei giovani coinvolti. Unico sopravvissuto un terzo ragazzo di 22 anni che, entrato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, versa in condizioni critiche. Scene di disperazioni e di grande impressione all’arrivo dei vigili del fuoco, fondamentali per estrarre i giovani dall’auto. Non risulterebbero altre vetture coinvolte nell’incidente. Le forze dell’ordine hanno provveduto a fare tutti i rilievi del caso, fondamentali per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.