Maxi tamponamento nel Paternese: coinvolte 5 automobili

Brutto incidente nei pressi dello svincolo Scalilli: il sinistro ha coinvolto 5 automobili che procedevano in direzione Adrano

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio sulla SS 284 nei pressi dello svincolo Scalilli a Paternò.

Secondo quanto appreso, per cause ancora da accertare, si è verificato un maxi tamponamento che ha visto protagoniste ben 5 automobili che procedevano in direzione Adrano.

Nessun ferito, gravi danni ai mezzi convolti nel tamponamento

Per fortuna, non si sarebbero registrati feriti dopo il violento urto, mentre gravi invece sembrerebbero i danni per i mezzi coinvolti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Adrano per mettere in sicurezza le vetture, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso gestendo il ripristino della viabilità.

Nel tratto interessato dall’incidente, si sono registrate lunghe code in ambedue i sensi di marcia.