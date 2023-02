Mazara del Vallo, nuovi spazi al cimitero

Si completeranno entro marzo i lavori di estumulazione di alcuni reparti dell’ala storica del cimitero. L’assessore Reina: "Verificheremo se altri reparti potranno essere liberati e resi fruibili"

MAZARA DEL VALLO (TP) – Sono stati avviati nei giorni scorsi e si completeranno entro marzo i lavori di estumulazione dei reparti 16, 17 e 28 dell’ala storica del cimitero comunale ed anche delle aree 25 e 26, per un totale di oltre 750 loculi occupati da oltre cinquant’anni, per i quali gli eredi non hanno richiesto il rinnovo delle concessioni, e che verranno liberati ed adeguati nelle misure (con un allargamento) e resi disponibili.

L’assessore comunale ai Servizi Cimiteriali Michele Reina, da noi intervistato, ci fa sapere che “tramite un’ordinanza sindacale di circa setteanni fa, è variata la durata della concessione degli spazi da 99 a 50 anni. Alla scadenza del termine, quindi, abbiamo avvisato tutti i proprietari per un rinnovo. Al termine dell’iter procedurale di avviso, abbiamo constatato che molti spazi non sono stati ripresi dagli eredi dei defunti, per cui stiamo procedendo adesso con l’estumulazione al fine di ridare alla cittadinanza un po’ di serenità all’interno del nostro cimitero, in cui il problema delle aree libere è sempre presente. Tengo a precisare che le salme dei loculi oggetto di estumulazione verranno collocate in apposite singole cassette con indicazione nominativa ed ubicate nell’apposta area cimiteriale”.

Alcune note tecniche: con determina dirigenziale n. 108/2023, i lavori di estumulazione e riduzione delle salme sono stati affidati all’impresa Giacalone Vincenzo di Mazara, con un ribasso del 18,50% sull’importo a base d’asta di 54mila euro (gli interventi prevedono l’adeguamento delle dimensioni degli stessi 300 loculi del reparto); con determina dirigenziale n. 114/2023 sono stati affidati all’impresa D’Alberti Giuseppe di Mazara del Vallo, con un ribasso del 17,22% sull’importo a base d’asta di circa 48mila euro, i lavori di estumulazione dei reparti 16 e 17 (anche in questo caso i lavori sono già stati avviati); con determinazione dirigenziale n.115/2023 iniziati i lavori anche nei reparti 25 e 26, per un totale di 250 loculi, dall’impresa F.lli Monaco srl di Mazara del Vallo, che ha operato un ribasso del 16,80% sull’importo a base d’asta di circa 48mila euro. Questa nuova tranche di lavori si aggiunge a quelli già effettuati nei mesi scorsi e che hanno interessato i reparti 9 e 29 con circa 360 loculi resi disponibili.

L’assessore ci fa sapere, inoltre, che sui reparti crollati numero 2 e 6 “abbiamo indetto una gara d’appalto per una ricostruzione dove verranno collocati 710 nuovi loculi cimiteriali, a seguito della procedura e della proposta migliorativa offerta dal Consorzio Stabile Della di Padova, aggiudicatario con un ribasso del 4,77% sull’importo a base d’asta di circa 903mila euro. Per questi due reparti, abbiamo fatto un’operazione di vendita loculi a viventi esclusivamente per il trasferimento ed il congiungimento dei familiari, in modo tale da avere soldi in bilancio per procedere con il cantiere.

Per questi lavori il Comune ha ottenuto tutte le autorizzazioni burocratiche e già nelle prossime settimane i lavori potranno prendere il via per concludersi entro sei mesi”.

In una nota stampa, gli uffici cimiteriali sottolineano che sono ancora disponibili alcuni loculi in concessione di quarte e quinte file. Per informazioni è possibile recarsi direttamente presso gli Uffici ubicati all’interno del cimitero comunale. Michele Reina, concludendo, evidenzia: “L’obiettivo cardine di questo progetto è ridare serenità di posti alle persone in una terra come la Sicilia in cui spesso la normalità è anormale. Annualmente abbiamo circa 550 deceduti, per cui con queste operazioni dovremmo stare tranquilli più o meno per tre anni. In questo lasso di tempo verificheremo se altri reparti potranno essere liberati e resi fruibili”.