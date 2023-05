Masara, ponte fiume Arena, slitta ancora la riapertura

Da oggi la strategica infrastruttura mazarese sarà riaperta al traffico soltanto in orari notturni per consentire il completamento degli interventi. Il Comitato cittadino: “Profondamente amareggiati”

MAZARA DEL VALLO (TP) – Torna alle cronache mazaresi la questione ‘ponte sul fiume Arena’ in merito al completamento dei lavori di manutenzione previsto per la giornata odierna. Però, nella nota diramata lo scorso 18 maggio, diramata dal Libero consorzio comunale trapanese e firmata dal commissario straordinario Raimondo Cerami, si legge: “A dimostrazione della collaborazione sempre mostrata nei confronti del Comune di Mazara del Vallo il Lcc di Trapani ha informato recentemente il sindaco, sempre attento all’andamento dei lavori, che gli interventi di sabbiatura e di protezione alla corrosione con vernice termoplastica hanno scontato, rispetto al regolare andamento dei lavori, le numerose giornate durante le quali non è stato possibile lavorare a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli, e di sbalzi di tensione dell’energia elettrica che hanno procurato più volte la rottura delle schede elettroniche dei macchinari impiegati per le lavorazioni. Il sindaco è stato anche informato che, allo stato attuale, sono state montate tutte le nuove ringhiere e sono stati sabbiati e verniciati quasi tutte le parti strutturali degli archi e travi al di sopra dell’impalcato, che avrebbero dovuto essere completati già nei primi giorni di maggio 2023, se non fossero intervenute le avverse e continue condizioni meteo (sia pioggia che vento), inaspettate e imprevedibili, che imperversano da parecchi giorni.

“In breve, per completare tale porzione del ponte – conclude la nota – si stima che occorreranno una decina di giorni lavorativi che saranno avviati tempestivamente, non appena le condizioni meteo saranno favorevoli”. Si dovrà, dunque, aspettare ancora per la fine dei lavori, presumibilmente fino ai primi giorni di giugno. Abbiamo contattato Antonio Burgio, presidente del Comitato cittadino Transinico Torretta: “Questo comitato è profondamente amareggiato dal proseguo dei lavori, sconfitte su sconfitte che creano problemi alla collettività. Chiediamo un intervento duro da parte del primo cittadino di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Siamo preoccupati, perché non è la prima volta che i lavori di fine cantiere vengono posticipati, è una assoluta mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini dei quartieri limitrofi, costretti da circa un anno a dover raggiungere con difficoltà le proprie abitazioni”.

“Quello che ci rende furiosi – prosegue Burgio – è che abbiamo saputo questi ulteriori aggiornamenti solo grazie ai mezzi di informazione locale, quindi assenza completa di comunicazione diretta con il Comitato. Continueremo a battagliare con gli strumenti giusti ed a tutti gli altri Quartieri diciamo di stare calmi e di lasciare lavorare chi è stato eletto, unico deputato che ha il diritto di parlare a nome dei cittadini di Bocca Arena”. Sull’importante questione si è tenuto un incontro in videoconferenza tra il Commissario del Libero consorzio comunale e il sindaco di Mazara del Vallo per un aggiornamento e a cui hanno partecipato il Rup, il direttore dei lavori e la ditta Metalwood s.r.l., affidataria dei lavori.

Al termine dell’incontro, è stato concordato che il ponte verrà riaperto al transito con un’apertura giornaliera dalle ore 19.30 fino alle ore 5.30 del giorno dopo con decorrenza dalla giornata di oggi, per consentire all’impresa di terminare gli ultimi dieci giorni lavorativi nel resto della giornata nella parte superiore del ponte. Durante l’incontro il commissario Raimondo Cerami ha evidenziato che: “É stato anche previsto che, terminati i dieci giorni lavorativi nella parte superiore, il ponte sarà completamente aperto per tutte le 24 ore. I lavori previsti per il completamento del ponte nella parte inferiore non impediranno quindi la completa apertura dello stesso”.