Mazara del Vallo, ponte sul fiume Arena, riapertura a singhiozzo

Continuano i disagi a Mazara del Vallo: sarà transitabile ad una corsia alternata dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 5.00 di lunedì mattina. Insorge il Comitato cittadini: “Mazaresi esasperati”

MAZARA DEL VALLO (TP) – Ritorniamo a fare chiarezza sul disagio che sta colpendo la città di Mazara del Vallo: la chiusura alternata a riaperture, al traffico veicolare, del ponte sul fiume Delia Arena.

Ma andiamo per gradi, dopo la riapertura parziale ad una corsia alternata del 22 settembre scorso e ridando ai residenti la possibilità di raggiungere le proprie case in tempo debito, il 9 gennaio 2023 giunge una nuova ordinanza dal Libero Consorzio Comunale di Trapani che notifica la chiusura completa del ponte alle automobili ed ai pedoni.

Le motivazioni sono ben espresse nella nota del LCC: “Considerato che, dopo qualche giorno dalla ripresa dei lavori, l’impresa, come da comunicazione della stessa del 19.12.2022, ha segnalato il reiterarsi di gravissimi fatti posti in opera da diverse persone che, oltre alle minacce verbali agli operai, hanno forzato le transenne inibenti l’accesso al cantiere, addirittura in un caso con l’autovettura in transito”. Quindi, la chiusura è posta a salvaguardia del cantiere e di chi ci lavora.

Subito le reazioni del Sindaco, Salvatore Quinci: “La sicurezza dei lavoratori, tassello per me fondamentale nel quadro della corretta gestione del lavoro e dei lavoratori, era garantita dal servizio professionale di ben quattro guardie armate. La decisione, da parte della società, appare ingiustificata, alludendo a ‘fatti gravissimi’ e avallata, peraltro, dal Commissario Straordinario. È necessario ed urgente trovare una soluzione definitiva che consenta il passaggio alternato ad una comunità di cittadini che già ha pagato un prezzo troppo oneroso in termini economici e anche di disagi”.

Ma ci sono anche le reazioni del Comitato cittadino Ponte Arena, a firma del Presidente Alessandro Culicchia: “Non condividiamo assolutamente tale scelta perché impatterà negativamente ancora una volta sulla vita dei residenti già provati da un disagio lungo 16 mesi, che ne aumenterà ovviamente l’esasperazione. Abbiamo aperto una interlocuzione con il Sindaco di Mazara perché la gravità della decisione non può vederci divisi, cioè subire passivamente l’ennesima violazione del diritto dei cittadini Mazaresi di usufruire della loro infrastruttura, necessaria per congiungersi quotidianamente col il resto della Città”.

Il 18 gennaio il sindaco Quinci ha stilato dei punti in cui ha chiesto al Libero Consorzio Comunale di Trapani la presentazione di un cronoprogramma di fine lavori, l’apertura del ponte nei giorni di sabato e domenica durante i quali non si rileva alcuna attività lavorativa e l’uso deciso delle prerogative tipiche della stazione appaltante, al fine di pretendere il rispetto dei tempi contrattuali e l’impiego del massimo sforzo possibile all’impresa per un celere completamento dei lavori.

Torniamo ad oggi, Salvatore Quinci ha ottenuto un incontro con l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò e con il Commissario straordinario del LCC Raimondo Cerami, da questo confronto è nata una convenzione che permetterà l’apertura del ponte dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 5.00 di lunedì mattina.

Così come scrive il primo cittadino: “Il Comune si farà carico degli oneri per consentire la fruizione del ponte e alleviare i disagi per gli abitanti della contrada Bocca Arena. Le nostre richieste sono state accolte dall’impresa, che ha inoltre assicurato maggiore impegno nell’interesse di tutti noi mazaresi. Continueremo a vigilare e monitorare la situazione”.