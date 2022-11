Meloni a testa in giù a Bologna: il manichino “appeso” durante una manifestazione

"La Meloni non è la benvenuta" si legge nel post su Facebook che accompagna le foto dell'azione organizzata, a pochi giorni da un decreto "anti-rave"

Un manichino raffigurante Giorgia Meloni appeso a testa in giù a Bologna in una manifestazione dei collettivi contro il governo.

L’azione, documentata sulle pagine social degli attivisti, è stata organizzata sotto le Due Torri, in Piazza di Porta Ravegnana durante un corteo, per le vie del centro, contro i rincari e, come recitava uno slogan “per una bella vita”, cui hanno partecipato circa 200 persone.

L’indignazione del mondo politico

“Molto grave quanto avvenuto oggi a Bologna, dove esponenti dei collettivi della sinistra hanno sfilato in corteo con un manichino raffigurante il presidente Meloni esposto a testa in giù. Ci auguriamo che gli autori di questo vergognoso atto intimidatorio siano individuati e soprattutto ci aspettiamo una netta e inequivocabile condanna da parte di tutte le forze politiche, sinistra in primis. Solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio Giorgia Meloni”, dice il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Il ministro Musumeci

“Il gravissimo atto intimidatorio compiuto a Bologna contro Giorgia Meloni è il naturale frutto del clima di odio e di veleni alimentato in queste settimane in Italia da alcuni esponenti politici dell’opposizione. Al presidente del Consiglio va la mia sincera e incondizionata solidarietà”.