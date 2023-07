Messi all’Inter Miami, è ufficiale: “Fantastica opportunità”

Il capitano dell'Argentina ha firmato un contratto fino al dicembre 2025 con opzione per un'altra stagione

L’Inter Miami ha completato il trasferimento di Lionel Messi e oggi svelerà il grande campione argentino ai tifosi e ai media. Sabato sui social media dell’Inter Miami è stato pubblicato un video del 36enne che indossa la maglia numero 10 del club che ha successivamente confermato che il suo arrivo a parametro zero era stato ratificato dai funzionari della Major League Soccer. Il capitano dell’Argentina ha firmato un contratto fino a dicembre 2025 con opzione per un’altra stagione. La sua presentazione ufficiale avverrà allo stadio DRV PNK di Fort Lauderdale, in Florida, in un evento che inizierà alle 20:00 di domenica ora locale. “Sono molto entusiasta di iniziare questo prossimo passo nella mia carriera con l’Inter Miami e negli Stati Uniti”, ha detto Messi.

Il fuoriclasse argentino: “Bellissimo progetto”

“Questa è una fantastica opportunità e insieme continueremo a costruire questo bellissimo progetto. L’idea è lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e sono molto ansioso di iniziare ad aiutare qui nella mia nuova casa”. L’ex campione di Barcellona e Paris Saint-Germain farà il suo debutto con l’Inter Miami in una partita di Leagues Cup contro i messicani del Cruz Azul il 21 luglio. A giugno, Messi ha annunciato che avrebbe lasciato il Psg per unirsi alla squadra della Florida, che è in parte di proprietà dell’ex capitano dell’Inghilterra David Beckham.