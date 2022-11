Choc a Messina, trovato cadavere di 57enne in un rudere: ecco chi è la vittima

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Isolata l'area.

Macabro ritrovamento quello avvenuto nelle scorse ore in via Salandra nel rione Provinciale a Messina. Il cadavere di una donna 57enne di origini ungheresi è stato scoperto all’interno di un rudere.

Secondo le prime indiscrezioni, la vittima era senza fissa dimora e dare l’allarme – a quanto pare – sarebbe stato un altro clochard.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno accertato il decesso della donna e hanno isolato l’area per permettere l’intervento dei soccorsi.

L’identità della vittima non è stata ancora diffusa, così come non sono ancora note le cause del decesso.