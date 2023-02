Messina Denaro, messaggi audio contro Falcone: “Le commemorazioni mi bloccano nel traffico”

Le conversazioni del boss saranno mandate in onda durante la trasmissione "Non è l'Arena" di Giletti. A due amiche diceva di sentirsi abbandonato e chiedeva affetto

Ci sono le conversazioni in cui impreca contro le commemorazioni, altre in cui dice di sentirsi abbandonato e chiede affetto. Sono alcune conversazioni di Matteo Messina Denaro nelle chat vocali con due amiche pubblicate dall’Ansa e anticipate al Corriere della Sera dalla trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’Arena” che le farà ascoltare questa sera su La7.

Messina Denaro, l’audio contro Falcone

In una conversazione il boss mostrava tutto il suo disappunto contro le manifestazioni del 23 maggio, con cui vengono ricordati il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. “E io qua sono bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non di bucate. Sull’asfalto – diceva alle donne, alle quali non aveva rivelato la sua vera identità -. E non si muove per le commemorazioni di sta minchia”. Messina Denaro lo diceva in una chat con alcune pazienti conosciute durante la terapia oncologica.

Messina Denaro, i messaggi inviati alle amiche

In un’altra conversazione, il boss confidava il suo stato d’animo. “Mi sento abbandonato. Come un randagino con una gamba spezzata in mezzo a una pozzanghera durante questa notte di Natale. Tutto questo per me è squallido avrei bisogno di affetto. Ma è giusto elemosinare affetto?”, scriveva.

Baiardo e Ingroia a “Non è l’Arena”

La trasmissione di Giletti, in onda su La7 alle 21.15, ospiterà anche il confronto tra Salvatore Baiardo e Antonio Ingroia, l’ex magistrato del pool di Palermo. Al centro del dibattito, le parole di Baiardo sull’arresto di Messina Denaro che nelle ultime settimane hanno scosso il Paese e nuove rivelazioni pronte ad aprire grandi interrogativi, tra passato e presente della lotta alla criminalità organizzata. A parlarne, gli ospiti di Non è l’Arena: i giornalisti Peter Gomez e Sandra Amurri, l’ex ministro Francesco Storace, il cofondatore del Movimento delle Agende Rosse Angelo Garavaglia Fragetta e Ismaele La Vardera, vice presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia.